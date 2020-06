Amiga Future Nachrichten Portal

Hilfreich bei der Daten-Archäologie: Ancient Format Decompressor Published 01.06.2020 - 12:45 by osz



Weitere Informationen gibt es auf der Projektseite: Manche Datenträger aus den vergangenen Tagen können durchaus zu einer Art archäologischen Ausgrabungsstätte werden. Zu dumm, wenn man auf eigene Datensicherungen stößt, die man früher einmal komprimiert hat, heute aber auf seinem modernen Rechner mangels passendem Entpacker nicht mehr entpacken kann. Das GitHub-Projekt des Ancient Format Decompressors liefert ein Kommandozeilenwerkzeug und eine entsprechende API, die zahlreiche Dekomprimierungsroutinen quasi als Schweizer Taschenmesser an den Mann oder die Frau bringen, die früher geläufig waren. Die Software ist in C++ 14 geschrieben und wird als Quellcode zum Download angeboten.Weitere Informationen gibt es auf der Projektseite: https://github.com/temisu/ancient_format_decompressor

