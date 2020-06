Amiga Future Nachrichten Portal

Squirt - Amiga-Fernwartung Published 01.06.2020 - 12:10 by osz



Download und weitere Informationen gibt es über die GitHub-Projektseite: Gut, zugegeben: Fernwartung ist in dem Sinne vielleicht ein klein wenig zu hoch gegriffen, aber mittels Squirt lassen sich einige Jobs auf dem Amiga von einem anderen, modernerem Netzwerkrechner aus über eine TCP/IP-Verbindung ausführen. Mittels einer 5 Kilobyte kleinen Server-Anwedung namens squirtd wird auf dem Amiga, unter Angabe eines Zielverzeichnisses, ein Server gestartet. Sicherheitshalber sollte der Amiga jedoch nicht mit dem Internet verbunden sein! Anschließend können Dateien zwischen beiden Rechnern ausgetauscht werden (senden mittels squirt, empfangen mittels suck). Darüber hinaus lassen sich auf der Amiga-Seite Befehle ausführen, die keine Interaktion erwarten, Verzeichnisse anzeigen lassen, inkrementelle Backups durchführen und Vieles mehr. Das Tool unterstützt auch die Namensvervollständigung auf der Amiga-Seite.Download und weitere Informationen gibt es über die GitHub-Projektseite: https://github.com/alpine9000/squirt

