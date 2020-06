Amiga Future Nachrichten Portal

NetBSD 9.0 für Amigas erschienen Published 01.06.2020 - 11:44 by osz



Neu ab Version 9.0 ist unter anderem die Unterstützung von Amigas mit PPC-Beschleunigern. Dieses Release wird auf der NetBSD/amigappc-Seite der Portierung jedoch noch als "sehr experimentell" gekennzeichnet.



Weitere Informationen und den Download gibt es über die offizielle NetBSD-Seite: http://www.netbsd.org/releases/formal-9/NetBSD-9.0.html

