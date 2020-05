Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Internationaler Amiga Tag Published 31.05.2020 - 14:03 by AndreasM



Amiga für immer. Bitte teilt die Idee mit Euren Amiga-Freunden.



Quelle: „Wir Amiga-Benutzer, erklären hiermit den 31. Mai zum internationalen Tag des Amiga, des HomeComputers, der uns so viel Spaß gemacht hat, der uns eine Karriere ermöglicht hat, der uns dazu gebracht hat anders über Computer und Spiele nachzudenken und uns viele Freunde gemacht hat mit Amigas.Amiga für immer. Bitte teilt die Idee mit Euren Amiga-Freunden.Quelle: https://www.facebook.com/groups/amigaday/

Back to previous page