Neue Amiga 060 Boards Published 31.05.2020 - 13:59 by AndreasM



- MC68060 CPU -> ist selbst zu besorgen.

- 256 MB DDR3-RAM

- RTG Graphics - 32-Bit-Farb- und Digitalvideoausgang mit einer Auflösung von bis zu 1920 x 1080

- 16-Bit-Audio-Codec

- integrierte FastIDE-Schnittstelle

- 400-MHz-ARM-Co-Prozessor

- USB-Host-Anschlüsse

- Wlan-Modul

- microSD-Kartensteckplatz

- On-Board-Fast-ROM mit Steckplätzen für bis zu vier Kickstart-Versionen und Burst-Zugriff

- On-Board-Anschluss für optionales Flicker-Fixer-Modul (in Entwicklung)



Eine MC/XC 68060 rev 6 kann theoretisch auf 105 MHz zu übertaktet werden.



http://www.amigawarp.eu



WARP 1260 Unboxing-Video. Amiga 1200 Turbo Karte von CS-LAB

https://www.youtube.com/watch?v=C0SEUXSsQvc



Einige weitere Tests des Warp1260

https://www.youtube.com/watch?v=mBC9ziSYjL0



