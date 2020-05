Amiga Future Nachrichten Portal

MCAmiga 0.6 veröffentlicht Published 31.05.2020 - 13:42 by AndreasM Ich habe viele Fehlerberichte und Wünsche zu MCAmiga erhalten und habe dazu die neue Version 0.6 erstellt.



Die wichtigsten Änderungen sind:



- Zeilenumbruch und fehlendes letztes Zeichen im Viewer behoben

- untere Menüzeile (wie das Original)

- Vollbild (= eigener Bildschirm) über Tooltype

- Scrollt bei Bedarf den Hilfetext

- Beim Aufrufen externer Programme Ausnahme abfangen

- Archiv über Tool-Menüeintrag entpacken

- 68000er Version enthalten

