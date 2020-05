Amiga Future Nachrichten Portal

Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 31.05.2020 - 11:29 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



Der ferngesteuerte Hagen (Die Outtakes #25)



Heute bei den Outtakes: Verwirrende Formatvielfalt, fiese Schlupfwespen und komplexe Anmoderationen.



https://www.youtube.com/watch?v=wwLUCfpH97g





Monkey Island #15: Auf dem Geisterschiff (RetroPlay/Amiga)



Mit Navigatorschädel wagen wir uns in das niederhöllische Höhlensystem, auf der Suche nach Le Chucks Versteck. Düstere Musik bleibt Fehlanzeige, aber schließlich stolpern wir über das Geisterschiff im Lavasee. Dumm nur, dass uns die Mannschaft nicht an Bord kommen lassen will! Wenn es nur etwas gäbe, womit wir ungesehen auf das Schiff kommen könnten. Mal den Schädel fragen... Bitte? Bitte, bitte? Bitte, bitte, bitte, bitte, BITTEEEEE!



https://www.youtube.com/watch?v=p5YaXFeg09M





Monkey Island #16: Für eine Flasche Malzbier (RetroPlay/Amiga)



Endspurt zum Finale... Fiiiinaaaaale! Schnell zur Kirche, wir müssen eine Hochzeit verhindern! Es ist ein neuer Sherrif in der Stadt! Überraschung mit Twist, badabumm, piff, paff, puff! Will jemand ein Schiff kaufen? Spektakulös findet dieses nervenaufreibende Abenteuer ein fulminantes Ende! Feuerwerk! Romantik! Malzbier!!!



https://www.youtube.com/watch?v=bqyHOioJaQw





Historyline #171: Hörspiel-Serien gestern und heute (RetroPlay Live/Amiga)



Sooo, fangen wir mal an, aufzuräumen - die Uhr tickt, also schaffen wir uns einfach mal den Weg frei. Doch die Hörspiele lassen uns nicht los... wieder ein Rundschlag über die letzten Dekaden. Es läuft - wir dürfen nur nicht singen! Nicht einmal den Mönchsgesang aus Bard's Tale... Also ran ans Maschinengeschütz und die Truppen organisieren - wir haben doch keine Zeit! Nur noch ne halbe Stunde, siekennendasja...



https://www.youtube.com/watch?v=v1uiHyrb8mY





Verklemmte Tastatur im Schneider CPC 464 (Bastel-Ecke)



Ein neuer Schneider-CPC-Patient? Dem kann geholfen werden!

Vor einiger Zeit hatte uns unser Zuschauer Axel einen leicht defekten Schneider CPC 464 geschickt. Jetzt ist es endlich Zeit, ihn genau unter die Lupe zu nehmen und wieder auf Vordermann zu bringen.

Die erste Diagnose sieht vielversprechend aus - aber die Tastatur klemmt. Da hilft nur zerlegen und reinigen...

ACHTUNG: Nachbasteln erfolgt auf eigene Gefahr! Im Zweifelsfall bitte einen Profi zurate ziehen!



