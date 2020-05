Amiga Future Nachrichten Portal

MCAmiga 0.5 veröffentlicht Published 28.05.2020 - 13:37 by AndreasM



https://blog.alb42.de/ MCAmiga wurde in der Version 0.5 veröffentlicht.Ich bin mit den MCAmiga-Tests etwas weiter gekommen, insbesondere unter MorphOS und AmigaOS4, wo es einige ernsthafte Probleme gab. Unter AmigaOS4 funktionierte die Geräteansicht überhaupt nicht, sie stürzte nur ab. Grund war ein Fehler in der AmigaDOS-Teil von FreePascal. Genau dieses Problem habe ich bereits für andere Plattformen und jetzt auch für AmigaOS4 behoben. Unter MorphOS sind nur winzige Änderungen nötig, die hauptsächlich darauf zurückzuführen sind, dass das mitgelieferte lha ähnlich aber doch ein wenig anders ist als das herkömmliche. AROS war ein größeres Problem, der lha Befehl ist hier völlig anders, so können zum Beispiel keine einzelne Datei extrahiert werden.

