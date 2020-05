Amiga Future Nachrichten Portal

Interview und Vollversion Beambender Published 28.05.2020 - 13:32 by AndreasM



Ermöglicht hat das Miriam "Suicune" K.,die noch im Besitz einer der seltenen CD-Roms ist, mit der Genehmigung von Bernhard Aichinger.



Beambender läuft selbst nach fast 25 Jahren, ohne weiters nach der Installation unter Windows 10.



Ein Interview mit Bernhard Aichinger der für die Grafiken verantwortlich war, ist Online.



https://amiga-arena.jimdo.com/bernhard-aichinger/

