VergeWorld: Icarus Demoversion veröffentlicht Published 27.05.2020 - 14:43 by AndreasM



Es ist soweit! Die spielbare Amiga-Demo von VergeWorld: Icarus kann nun von unserer Website heruntergeladen werden.

Besucht uns unter



Wir arbeiten derzeit an den Versionen für Atari ST, Mac und Mega Drive. Die Amiga-Version war die erste, mit deren Entwicklung wir begonnen haben und daher auch zu erst fertig.

Für diejenigen, die auf Atari, Mac und Mega Drive warten, bitten wir noch etwas um Geduld.

