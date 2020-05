Amiga Future Nachrichten Portal

REV'n'GE! #110 veröffentlicht Published 26.05.2020 - 11:43 by AndreasM



Mega: REV'n'GE! ist ein Fanzine, das Spiele für klassische Plattformen behandelt, in Italienisch und Englisch durch Google Übersetzer vorliegt und von mir überprüft und korrigiert wird, wenn der Übersetzer zu viele Fehler macht.Ab der nächsten Ausgabe werde ich weitere Bewertungen in den Abschnitt "Repechage" (mindestens 2 Bewertungen) aufnehmen, um alle Bewertungen von Ausgabe 1 bis Ausgabe 24 auf Englisch zu übersetzen.In der Zwischenzeit könnt Ihr in dieser Ausgabe Ghosts 'n Goblins für NES Console und Rainbow Island für ZX Spectrum lesen, aber auch viele andere Spiele.Ihr könnt es hier herunterladen:Facebook: https://www.facebook.com/REVnGE-Retro-E ... 556381162/ SendSpace: https://www.sendspace.com/file/zt34xz Mega: https://mega.nz/file/L4ER3YRL#mp-5wrtyx ... y2CUeserVM

