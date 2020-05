Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Scene World: Podcast Episode #89 - The Uncensored Library Published 25.05.2020 - 22:24 by AndreasM

Reporter ohne Grenzen haben eine einzigartige Möglichkeit geschaffen, dies zu umgehen: Zensierte Artikel werden in Minecraft in virtuelle unzensierten Bücher eingebracht.

AJ und Jörg sprechen mit Kristin Baesse von Reporter ohne Grenzen über The Uncensored Library ("Die unzensierte Bibliothek"), wie sie sie in Minecraft einbringen, um Ländern ohne Pressefreiheit den Zugriff auf unzensierte Inhalte zu ermöglichen.

(Interview beginnt bei 21:00)



https://sceneworld.org/blog/2020/05/25/ ... d-library/ Die Welt verhält sich momentan ungewohnter und die Pressezensur ist weit verbreitet.Reporter ohne Grenzen haben eine einzigartige Möglichkeit geschaffen, dies zu umgehen: Zensierte Artikel werden in Minecraft in virtuelle unzensierten Bücher eingebracht.AJ und Jörg sprechen mit Kristin Baesse von Reporter ohne Grenzen über The Uncensored Library ("Die unzensierte Bibliothek"), wie sie sie in Minecraft einbringen, um Ländern ohne Pressefreiheit den Zugriff auf unzensierte Inhalte zu ermöglichen.(Interview beginnt bei 21:00)

Back to previous page