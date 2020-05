Amiga Future Nachrichten Portal

WarpWebP 45.1 + WarpDTPrefs 45.11 veröffentlicht Published 25.05.2020 - 11:13 by AndreasM



Ein neues Mitglied der WarpDT-Familie ist eingetroffen: WarpWebP.datatype. Dies wird von einem Update auf WarpDTPrefs begleitet, das die neuen Einstellungen für WarpWebP enthält. Beide können jetzt von



Oliver Roberts schreibt:

Ein neues Mitglied der WarpDT-Familie ist eingetroffen: WarpWebP.datatype. Dies wird von einem Update auf WarpDTPrefs begleitet, das die neuen Einstellungen für WarpWebP enthält. Beide können jetzt von http://www.warpdt.co.uk/ und aus dem Aminet heruntergeladen werden.

Mein Hosting-Anbieter in den letzten 2 Monaten Probleme mit E-Mails, was möglicherweise dazu geführt hat, dass alle anderen WarpDT-Ankündigungen nicht veröffentlicht wurden, die ich auf dieser Liste veröffentlicht habe. Das Problem wurde jetzt behoben. Lest auch alle anderen WarpDT-Updates auf der Website

