Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 24.05.2020 - 12:10 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



Monkey Island #13: Die Kanibalen von Monkey Island (RetroPlay/Amiga)



Vorbei an der Meer-Poritze mit dem frisch erbeuteten Paddel und dem Ruderboot sind wir auf der Widererlangungs-Quest des Bananenpflückers. Lasst uns mal einen Blick in das Kannibalendorf werfen. Die scheinen aber eher auf Bananen abzufahren und erwischen uns volles Rohr bei der Frischobstorganisation. Da hilft auch kein dreiköpfiger Affe - wir landen in der Gästehütte und müssen auf den Ernährungsberater warten. Obwohl... Umschauen können wir uns ja schon mal...



https://www.youtube.com/watch?v=cR1SCk_KeRU





Monkey Island #14: Geheimnisvolle Höhlen (RetroPlay/Amiga)



Leer, leerer, Kannibalendorfhütte. Aber es wäre ja nicht das Kannibalendorf, wenn wir nicht auch über die Kannibalen stolpern würden, ungeachtet irgendwelcher Cholesterinwerte. Zum Glück lassen sich die schnell begeistern von unserem Mitbringsel, und wir sind ratzfatz vom Abendessen aufgestiegen zu "Best Buddies". Und schon kommen wir an den Bananenpflücker. So kommt eins zum anderen: Körperhygiene in XXL - aber Vorsicht, nicht nachmachen!



https://www.youtube.com/watch?v=nAfP_vGxw-Q





Historyline #170: Dennis als Hörspielsprecher (RetroPlay Live/Amiga)



Taktisches Vorgehen ist angesagt, damit die kleinen Einheiten noch vorsichtig Erfahrung sammeln können und sich dabei nicht verausgaben. Während Hagen also die Truppen langsam und beharrlich zum Sieg führt, geben wir einen kleinen Überblick über unsere zahlreichen Hörspielproduktionen - da kommt mit der Zeit doch schon einiges zusammen. Ein Tröpfchen Öl für den inzwischen etwas gequält arbeitenden Joystick wäre langsam angebracht, aber in Anbetracht der guten Zuschauerlage ist eine Pause ein absolutes No-Go. Getreu dem Motto: Bis ins Verderben, und noch viel, viel weiter!



https://www.youtube.com/watch?v=eyNMpYTituM





Das PC-Spiele-Abenteuer geht weiter (Retro ausgepackt #43)



Diesmal packen wir wieder einmal handverlesene PC-Games aus. Neben Klassikern der Aufbau- und Echtzeitstrategie stellen wir Euch einige abgedrehte, wenige bekannte Adventures vor. Und: Im Päckchen-Stapel versteckt sich ein Überraschungspaket...



