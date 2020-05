Amiga Future Nachrichten Portal

Amiga Raytracing Kurs auf Twitch.tv Published 23.05.2020 - 18:36 by AndreasM



Ich freue mich, eine Twitch gehostete neue Reihe von 3D-Raytracing-Tutorials mit Lightwave auf Amiga ankündigen zu können.



Es wird jeden Sonntag um 17:00 UTC per Webcast übertragen. Jede Episode wird sowohl auf Twitch.tv als auch auf Youtube auf unbestimmte Zeit gespeichert, damit sie auch später angesehen werden können, falls man während des Castings nicht dabei sein kann.



Der Link des Twitch.tv-Kanals:

Link zum Youtube-Kanal:



