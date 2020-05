Amiga Future Nachrichten Portal

MorphOS: Iris beta 85 veröffentlicht Published 23.05.2020 - 18:34 by AndreasM Iris Beta 85 kann jetzt von iris-morphos.com heruntergeladen werden.



Viele der internen Systeme wurden seit dem letzten Veröffentlichungszyklus überarbeitet und verbessert.

Iris zeigt jetzt auch GMail-Threads an. Die automatische Konfiguration von E-Mails wurde erheblich verbessert, insbesondere für die von GMail verwaltete Domains und Yahoo.

