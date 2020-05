Amiga Future Nachrichten Portal

RETURN Ausgabe 41 verfügbar Published 21.05.2020 - 13:45 by AndreasM



Bis Anfang der 90er Jahre war die Final-Fantasy-Reihe den japanischen Spielern vorbehalten. Erst 1993 wagte Square den Sprung nach Europa, wandelte den Titel allerdings in Mystic Quest um. Wir berichten über die ersten Schritte der FF-Serie in Europa. Eine weitere Neuerscheinung im Bereich Minikonsolen kommt von Konami: Die PC Engine mini kommt nicht nach Deutschland, aber nach Europa. Vor 20 Jahren erschien Deus Ex: Ein Bericht über das Cyberpunk-Vermächtnis von J.C. Denton. Wieder gibt es neue Spiele für klassische Systeme, unter anderem auch für MSX, Intellivision und Watara Supervision. Dies und vieles mehr jetzt in RETURN 41!



