Odyssey 1.23 r5_beta07 veröffentlicht Published 21.05.2020 - 17:59



Änderungen:



- Ein Fehler in der Kairoer Bibliothek wurde behoben

- Veraltete Pixman-Librtary v0.32.4 durch neuere v0.36.0 von Salas00:

- Die Version von Salas00 ist eine echte Amiga-Shared-Library und verfügt über eine native AOS4-TLS-Implementierung (Thread-Local Storage). Dies bedeutet, dass das Rendern jetzt nicht mehr vom selben Thread, sondern von verschiedenen Threads erfolgt => kann nun schneller sein.

- Die neue pixman-1.library mit dem Release-Archiv im LIBS-Verzeichnis. Danke Salas00!

- Media Player: Bei der Wiedergabe in Vollbild und Mauszeiger über dem Videobild wird der Mauszeiger nach 2 Sekunden Inaktivität ausgeblendet. Durch Bewegen der Maus oder Klicken einer Maustaste wird der Cursor wieder sichtbar.

- Media Player: Bei der Wiedergabe im Vollbild wird der Bildschirmschoner deaktiviert und bei verlassen wieder aktiviert.

- Fehler durch fehlendem TAG_DONE bei der Dtpic-Objekterstellung wurde behoben.

- Die Funktion DoSuperNew () wurde neu geschrieben, um DoSuperMethodA () direkt anstelle von DoSuperMethod () zu verwenden. Danke an Thore für den Hinweis und Oliver für die Erklärung.

- Unterstützung für die 4. und 5. Maustaste für Zurück (4. Maustaste) und Vor (5. Maustaste)

- Wesentliche Verbesserungen im Spoofing-Bereich von Javier: Neue Spoofing-Einstellungen. Danke Javier!

- Locale nun auch für Benachrichtigungstitel , siehe OWB.cd für MSG_NOTIFY_DL_COMPLETED, MSG_NOTIFY_DL_CANCELLED und MSG_NOTIFY_DL_FAILED (c) Javier.

- Aktualisierter Italienischer Catalog von samo79 und neuer Dänischer Catalog von NBache.



