VirusZ_III.Bootblocks Update veröffentlicht Published 21.05.2020 - 17:43 by AndreasM

Damit findet VirusZ den neuen Startvirus.



Viele der Viren, die wir zu VirusZ_III.Bootblocks hinzugefügt haben, nehmen bei jeder Mutation eine Prüfsummenänderung vor. Daher gibt es absolut keine Garantie dafür, dass die neuen Viren, die wir hinzugefügt haben, als Virus gemeldet werden, da der Virus mutiert und den Code geändert haben könnte.

Aber wir werden so viele Mutationen wie möglich hinzufügen.



https://www.vht-dk.dk/amiga/vz/vhtvzboot.htm Das Virus Help Team hat die neuen VirusZ_III.Bootblocks für VirusZ III 1.02 veröffentlicht.Damit findet VirusZ den neuen Startvirus.Viele der Viren, die wir zu VirusZ_III.Bootblocks hinzugefügt haben, nehmen bei jeder Mutation eine Prüfsummenänderung vor. Daher gibt es absolut keine Garantie dafür, dass die neuen Viren, die wir hinzugefügt haben, als Virus gemeldet werden, da der Virus mutiert und den Code geändert haben könnte.Aber wir werden so viele Mutationen wie möglich hinzufügen.

