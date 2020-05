Amiga Future Nachrichten Portal

AmigaOS 3.1.4(.1) Versionshinweise und Locale Extras verefügbar Published 20.05.2020 - 14:19 by AndreasM



Hyperion Entertainment CVBA gibt die Verfügbarkeit der AmigaOS 3.1.4 (.1) Versionshinweise und der Locale Extras 45.315 bekannt.



AmigaOS 3.1.4 wurde am 30. September 2018 veröffentlicht, das kostenlose Update 3.1.4.1 wurde am 8. Juli 2019 veröffentlicht. Seitdem haben wir zahlreiche Anfragen von Benutzern erhalten, die technischen Entwicklerhinweise und Versionshinweise zu veröffentlichen die in Bezug auf Änderungen mit diesen AmigaOS-Updates verbunden sind.



Dank der Bemühungen des Locale-Teams stellen wir gerne die Locale Extras 45.315 zur Verfügung, die griechische, polnische und russische Sprachen enthält, für deren Funktion zusätzliche Systemeinstellungen erforderlich sind.



Wir bei Hyperion waren der Meinung, dass wir nicht weniger tun sollten, als den Bitten unserer Kunden nachzukommen, indem wir diese Pakete zur Verfügung stellen, damit sie einen tieferen Überblick über das Ausmaß der Änderungen und den Umfang der vom AmigaOS 3.1.4-Entwicklungsteam geleisteten Arbeit erhalten.



Wir möchten die Gelegenheit nutzen, um uns für das anhaltende Interesse an unserer AmigaOS 68k-Produktlinie zu bedanken.



AmigaOS 3.1.4 (.1) Versionshinweise sind für Interessenten kostenlos in unserem Download-Bereich erhältlich. Die Locale Extras 45.315 stet registrierten Kunden zur Verfügung.



Hyperion Entertainment CVBA möchte der gesamten Amiga-Community ein großes Lob aussprechen, wodurch AmigaOS so erfolgreich ist, wie es ist. Danke!



