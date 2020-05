Amiga Future Nachrichten Portal

MCAmiga 0.4 veröffentlicht Published 17.05.2020 - 12:37 by AndreasM



Ich habe ein wenig an der Maussteuerung gearbeitet. Die Maus-/Video Kombination macht es sehr einfach, besitzt den gleichen Mechanismus wie für Tastaturereignisse.

Jetzt kann man auch mit der Maus auf Schaltflächen klicken oder Dateien auswählen. Die Such- und Sprungfunktion war bereits in der letzten Version enthalten, aber noch nicht im Video gezeigt.



Der zweite Teil bestand darin, die App-Fensterfunktion zu aktivieren, sodass eine Datei per Drag & Drop auf eines der beiden Bedienfelder gezogen werden kann und das Programm automatisch zu diesem Verzeichnis und zu dieser Datei springt. Anfangs funktionierte es unter Classic Amiga und MorphOS nicht bis ich herausfand, dass die FreePascal Workbench große Fehler hatte. Der Syscall-Offset der benötigten Funktion AddAppWindowA war fehlerhaft, was nun behoben ist.



Ladet es wie immer für alle Amiga-Systeme auf der Programmseite herunter.



