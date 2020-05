Amiga Future Nachrichten Portal

Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 17.05.2020 - 11:18 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:







Mir geht's gut! (Die Outtakes #24)



Heute bei den Outtakes: Akzentfarbe, Radio-Comedy und schlanke Wichte



https://www.youtube.com/watch?v=-evLzmVrdSY





Monkey Island #11: Meuterei auf der Sea Monkey (RetroPlay/Amiga)



Yoho, wir segeln über's weite Meer! Die Crew wird noch schnell gebrieft und eingeschworen, und dann machen wir uns motiviert auf zur... eh... Piratenkreuzfahrt! WTF??? Hängematte ausgerollt, Longdrinks mit Schirmchen versehen, Spiel speichern und einen OutTime-Blick in die Vergangenheit werfen - Dennis' K.O. bei Erstkontakt mit diesem Spielchen ist schon eine Erzählung wert. Und dann... stellen wir das Schiff mal auf den Kopf, wenn uns die Crew dabei schon nicht helfen mag.



https://www.youtube.com/watch?v=C4WNE6DellM





Monkey Island #12: Ein Schiffbrüchiger mit schlechten Zähnen (RetroPlay/Amiga)



Ein Glück, dass wir im Zirkus gelernt haben, wie man das macht. Also... in die Rolle der menschlichen Kanonenkugel schlüpfen... Irgendwie müssen wir ja von Bord kommen, wenn man die Insel schon in Steinwurfweite hat. Quasi Urlaub als Triathlon - Laufen, Schwimmen, Fliegen... Und dann gilt es, die Insel zu erkunden. Wir stolpern über erste Anzeichen von kultivierten Kannibalen , bleiben auf dem Weg zum Fort bei einem alten Buchhalter hängen und bekommen ganz zärtliche Hinweise auf den Affenkopf. Mehrfach.



https://www.youtube.com/watch?v=G60GgaoVIyQ





Historyline #169: Das Flugzeug ist fertig! (RetroPlay Live/Amiga)



Die Artillerie mit Smiley-Face räumt kräftig auf, während Dennis versucht, den Fokus auf die Fokker zu legen. Metall ohne Aufkleber, Pilot und Schnüre - und wo bleibt der Lötkolben? Wir reden von Spielen ohne Ziel, die mit der richtigen Spielerschaft aber trotzdem Spaß machen (auch wenn man manche zu ihrem Glück erst zwingen muss), und Dennis legt letzte Hand an, um sein erstes Metallmodell der Weltöffentlichkeit zu präsentieren. Spielt die Musik gaaaanz zufällig in Dur? Triumphales Klatschen aus dem Publikum!!



https://www.youtube.com/watch?v=BWpOuAPdaKo





Der Amiga 600 lebt! - Amiga-Reparatur-Marathon #7 (Bastel Ecke #27)



Endlich sind wieder alle Teile auf der Amiga-600-Platine - Zeit für einen erweiterten Einschalttest. Währenddessen sieht es beim Amiga 4000 immer noch übel aus...

ACHTUNG: Nachbasteln erfolgt auf eigene Gefahr! Im Zweifelsfall bitte einen Profi zurate ziehen!



