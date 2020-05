Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

UnRAR 5.90 veröffentlicht Published 14.05.2020 - 12:16 by AndreasM



Änderungen:



5,90:

* basierend auf dem unrar Quellcode 5.9.2

* Russische Locale hinzugefügt

* Spanische Locale hinzugefügt

* Die Stapelgröße wurde auf 800 KB erhöht, um das Entpacken mit Wiederherstellungsvolumes im rar3-Format zu ermöglichen (es wird mehr Speicher benötigt).

* unrar gibt eine Warnung aus, wenn Zeichen gefunden werden, die in einer Zielcodierung nicht vorhanden sind

* Wenn Charset/CODEPAGE/RAR_CODEPAGE nicht festgelegt ist, versucht unrar, die Codierung basierend auf der Sprachvariablen festzulegen

* Problem mit der Erwartung eines rar-Pfads im POSIX-Format unter AmigaOS 2 und 3 behoben

* Die Anzeigegeschwindigkeit wurde durch Optimierung der Verwendung von Symbolen erhöht



http://aminet.net/package/util/arc/UnRAR-5.90 UnRAR wurde in Version 5.90 für MorphOS, AmigaOS und AROS veröffentlicht.Änderungen:5,90:* basierend auf dem unrar Quellcode 5.9.2* Russische Locale hinzugefügt* Spanische Locale hinzugefügt* Die Stapelgröße wurde auf 800 KB erhöht, um das Entpacken mit Wiederherstellungsvolumes im rar3-Format zu ermöglichen (es wird mehr Speicher benötigt).* unrar gibt eine Warnung aus, wenn Zeichen gefunden werden, die in einer Zielcodierung nicht vorhanden sind* Wenn Charset/CODEPAGE/RAR_CODEPAGE nicht festgelegt ist, versucht unrar, die Codierung basierend auf der Sprachvariablen festzulegen* Problem mit der Erwartung eines rar-Pfads im POSIX-Format unter AmigaOS 2 und 3 behoben* Die Anzeigegeschwindigkeit wurde durch Optimierung der Verwendung von Symbolen erhöht

Back to previous page