RNOXfer 1.1 and RNOPDF for ECS/AGA veröffentlicht Published 14.05.2020 - 12:14 by AndreasM

Eine abgespeckte Version des Programms ist jetzt für Amigas ohne Grafikkarte verfügbar.



RNOXfer, der einzige FTPS-Client für Amigas, wurde ebenfalls auf Version 1.1 aktualisiert und enthält die folgenden Änderungen:



- Der Umgang mit bestimmten Sonderzeichen in Dateinamen wurde korrigiert

- Drag & Drop-Upload hinzugefügt

- Es wurde eine Option hinzugefügt, um den lokalen Lister auszublenden

- Dateiauswahlfunktion durch Mustervergleich hinzugefügt

- Es wurde eine Option zum Anzeigen oder Herunterladen von Dateien mit Doppelklick hinzugefügt

- Verbessertes lokales Drag & Drop

- Verbesserte erweiterte.conf-Funktionalität

- Die Standardeinstellung des Viewers wurde unter OS4 in C: WBRun geändert

- Kleinere Änderungen



