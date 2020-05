Amiga Future Nachrichten Portal

WarpJPEG 45.15 + WarpTIFF 45.11 veröffentlicht Published 13.05.2020 - 11:26 by AndreasM

Sie können ab sofort unter



WarpJPEG:



- Vollständig überarbeitete intelligentere Erkennung von Merkmalen.

Verfügbar in verschiedenen picture.datatype-Versionen.

- Dekodierung von Graustufenbildern unter MorphOS korrigiert.

- Redundanter Code wurde entfernt und die Speichernutzung wurde reduziert.

- Die Routine zum Laden der Einstellungen wurde geändert, da dos/ReadArgs () unter MorphOS nicht vollständig mit AmigaOS kompatibel war. Was dazu führte, dass die Einstellungen nicht immer richtig gelesen wurden.



WarpTIFF:



- Erhöhte Geschwindigkeit der Deflate-Dekodierung (5% schneller).

- Redundanten Code entfernt.

