WarpPNG 45.23 veröffentlicht Published 12.05.2020 - 12:17 by AndreasM



- Entspannte Integritätsprüfungen zur Leistungssteigerung. Jetzt 15-20% schneller unter 68k, 5-10% schneller unter OS4, 7% schneller unter WarpOS und 5% schneller unter MorphOS.

- Erlaubt das Laden von Bildern mit falschen CMF-Bytes - solche Bilder sollten mit pngfix [BUGID 0002] behoben werden.

- Fehler beim Parsen der Hintergrundfarboption behoben.

- Fehlerhafte Standard-Hintergrundfarbenanzeige unter WarpOS behoben.

- Vollständig überarbeitete und intelligentere Erkennung von Funktionen, die in unterschiedlichen bild.datatype-Versionen verfügbar sind, und robustere Erkennung der Alpha-Kanal-Unterstützung (OS 3.1.4 wird nicht mehr fälschlicherweise als Alpha-Ware identifiziert).

Eine aktualisierte, schnellere Version von WarpPNG kann jetzt von http://www.warpdt.co.uk , sowie über AmiUpdate oder Aminet heruntergeladen werden und bietet folgende Verbesserungen:

