WarpBMP V45.8, WarpPCX V45.6 + WarpPSD V45.6 veröffentlicht Published 10.05.2020 - 16:57 by AndreasM



Aktualisierte WarpBMP-, WarpPCX- und WarpPSD-Datatypes können von



- Anwendungen können jetzt die Datatype-Einstellungen über eine lokale Variable konfiguriert und alle in ENV: vorhandenen globalen Benutzereinstellungen überschrieben werden.

- Die intelligentere Erkennung von Funktionen, die in verschiedenen Versionen von picture.datatype verfügbar sind, wurde komplett überarbeitet.

- Die Routine zum Laden der Einstellungen wurde geändert, da dos/ReadArgs () unter MorphOS nicht vollständig mit AmigaOS kompatibel war. Was dazu führte, dass die Einstellungen nicht immer richtig eingelesen wurden.

- Die Verwendung der alten Exec- und Dos OS4-Funktionen wurde durch die neuen ersetzt.

- Kleinere Optimierungen und Verbesserungen.

- MorphOS- und WarpOS-Versionen wurden mit VBCC 0.9g neu kompiliert.

- OS4-Version mit GCC 8.1.0 neu kompiliert.

- Alle Benchmarks wurden nach der Reparatur meines A1200 neu berechnet, wobei SCSI2SD meine SCSI-Festplatte ersetzte und alle Debug-Tools deaktiviert wurden.

