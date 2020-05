Amiga Future Nachrichten Portal

Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 10.05.2020 - 11:28 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



Monkey Island #09: Ein furchterregendes Ungeheuer (RetroPlay/Amiga)



Wir brauchen eine Mannschaft! Und nachdem unser letzter Versuch nur so halb erfolgreich war, müssen wir uns nun nach anderen wackeren Mitstreitern umschauen... Cutscene, eine imaginäre Todesszene in allen Einzelheiten und die Entblößung des Oberschurken! Termin für eine Plünderung? Um 14 Uhr wäre noch was frei... Wir klappern alles ab auf der Suche nach unserer Mannschaft. Drei Mann und eine Vision. Entweder bekommen wir Hilfe, oder wir werden gefressen. Tolle Aussichten.



https://www.youtube.com/watch?v=LFQblPg7TTU





Monkey Island #10: Haben Sie Interesse an einem Schiff? (RetroPlay/Amiga)



Die Mannschaft ist fast komplett! Nun brauchen wir ein Schiff. Ein gutes Schiff! Und... ein bezahlbares Schiff... 173 Goldstücke und ein Gummihuhn. Könnte knapp werden. Wir brauchen eine Bürgschaft, aber... woher nehmen, ohne zu stehlen? Wobei... ohne zu stehlen? Wieso eigentlich? Wir sind doch quasi diplomierter Pirat mit Auszeichnung, oder etwa nicht?!



https://www.youtube.com/watch?v=4KIEny7c1qk





Historyline #168: Plötzlicher Absturz (RetroPlay Live/Amiga)



Mit komplett überarbeiteter Strategie und dem neuen Schienengeschütz geht's gen Süden. Druckentlastung im Kriesengebiet, aber mit leeren Zügen bleibt einiges auf der Strecke. Die KI ist gut genug, um Hagen den ein oder anderen Stöhner zu entlocken - viel mehr bekommt man von unserem geneigten Kommandanten gerade nicht zu hören. Doch der Erfolg scheint ihm Recht zu geben - gegnerische Einheiten fallen wie die Fliegen, von Panzern und Geschützen bleiben nur noch Trümmer und auch unsere Flotte weiß zu überzeugen. Dennis verzweifelt derweil an den winzigen Baugruppen und mäßig ausbalancierten Flügeln... Dafür gibt's 'ne Slapstick-Einlage, die es spontan ins Best-Of schafft.



https://www.youtube.com/watch?v=I20rQkDEZVU





Captain Berlin - Ein Superheld aus Deutschland (Virtuelle Welten)



Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein - es ist CAPTAIN BERLIN!

Der Superheld aus Deutschland kämpft in West-Berlin und der ganzen Welt gegen das Unrecht und Bösewichte wie Hitler, Honnecker oder Ilse von Blitzen - und ist dabei manchmal ganz schön retro!

Wir stellen Euch die Captain-Berlin-Comicreihe von Jörg Buttgereit und Weissblech Comics vor, reden über die Ursprünge des Superhelden und haben einen kleinen Ausschnitt für Euch.



