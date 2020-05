Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Finale Versionen von Encores Demos für MorphOS Published 09.05.2020 - 10:32 by AndreasM

Sie sind auf MorphOS Storage und Aminet verfügbar. Auf Video gerenderte Demos sind auf YouTube verfügbar.



https://www.morphos-storage.net/?page=D ... ia_1.0.lha

https://www.youtube.com/watch?v=K5gvxFMSoW0

https://www.morphos-storage.net/?page=D ... za_1.0.lha

https://www.youtube.com/watch?v=MZu9jDC3U7A



Die Videovorschau von Morphilia wurde 2019 auf der Decrunch-Party (Wrocław / Polen) als Wild-Demo (2. Platz) veröffentlicht.

Die Alpha-Version von Morphoza wurde 2017 auf der Decrunch-Party (Wrocław / Polen) als Wild-Demo (4. Platz) veröffentlicht.



Die wichtigsten Änderungen:

- Kein SDL erforderlich, verwenden nur Standard-MorphOS-Komponenten.

- Reggae spielt Musik,

- Es kann während des Betrachtens von Demos zwischen skalierbarem Fenster und Vollbild gewechselt werden (RCommand + F).

- Die meisten Szenen wurden geändert, modifiziert, optimiert (Grafiken 2D / 3D, Animationen und Code).

- alle bekannten Fehler behoben,

- Encore Engine auf die neueste Version aktualisiert (Hunderte Korrekturen, Änderungen, sehr wichtige Refactores),

- Bericht nach Demos hinzugefügt,

- Einfacher Launcher hinzugefügt.



Engine und Basis sind der Kern der nächsten Demos und Spiele. Jeder gemeldete Fehler wird also dazu beitragen, Zukünftige zu verbessern.



Quelle: Encore Demo Scene Group veröffentlichte Morphoza und Morphilia, finale Versionen von Demos für MorphOS.Sie sind auf MorphOS Storage und Aminet verfügbar. Auf Video gerenderte Demos sind auf YouTube verfügbar.Die Videovorschau von Morphilia wurde 2019 auf der Decrunch-Party (Wrocław / Polen) als Wild-Demo (2. Platz) veröffentlicht.Die Alpha-Version von Morphoza wurde 2017 auf der Decrunch-Party (Wrocław / Polen) als Wild-Demo (4. Platz) veröffentlicht.Die wichtigsten Änderungen:- Kein SDL erforderlich, verwenden nur Standard-MorphOS-Komponenten.- Reggae spielt Musik,- Es kann während des Betrachtens von Demos zwischen skalierbarem Fenster und Vollbild gewechselt werden (RCommand + F).- Die meisten Szenen wurden geändert, modifiziert, optimiert (Grafiken 2D / 3D, Animationen und Code).- alle bekannten Fehler behoben,- Encore Engine auf die neueste Version aktualisiert (Hunderte Korrekturen, Änderungen, sehr wichtige Refactores),- Bericht nach Demos hinzugefügt,- Einfacher Launcher hinzugefügt.Engine und Basis sind der Kern der nächsten Demos und Spiele. Jeder gemeldete Fehler wird also dazu beitragen, Zukünftige zu verbessern.Quelle: https://morph.zone/modules/news/article ... _2488.html

Back to previous page