Das MorphOS Storage ist eine Sammlung von Software für MorphOS:Mit mehr als 400 Archiven, in alphabetischer Reihenfolge oder Kategorie durchsuchbar und Suchfunktionen.Ihr habt Zugriff auf Info-Texte, Readme, Entwickler-Webseiten, Bildern und Videos, sowie die Möglichkeit Software zu kommentieren.Ihr könnt Dateien oder Schnappschüsse, Video, URL, usw vorschlagen, um die Inhalte zu verbessern.Seit unserer letzten Meldung wurden folgende neue Files im MorphOS Storagehinzugefügt: Audio/Encoder ) 230 KB / May 08 2020 Development/Library ) 1 MB / May 08 2020 Games/Platform ) 54 MB / May 06 2020 System/Ambient/Screenbar ) 228 KB / May 06 2020 Games/Shoot+3D ) 9 MB / May 06 2020 Demoscene ) 47 MB / May 05 2020 Demoscene ) 35 MB / May 05 2020 Games/Think ) 1 MB / May 05 2020 Office/WordProcessor ) 2 MB / May 04 2020 Games/Adventure ) 53 MB / May 03 2020 System/Ambient/Screenbar ) 67 KB / May 03 2020 Development/SDK ) 285 MB / May 03 2020 Multimedia ) 1 MB / May 02 2020 Graphics/Tools ) 1 MB / May 02 2020 Games/Action ) 1 MB / May 01 2020 Misc ) 685 KB / May 01 2020