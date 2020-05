Amiga Future Nachrichten Portal

Neue Einträge in der Amiga Software Datenbank Published 09.05.2020 - 09:58 by AndreasM



Bei der ASD handelt es sich um eine deutsch- und englisch-sprachige Datenbank, die komplette Informationen über alle je für den Amiga erschienenen Anwendungen, CD-ROMs, Literatur und einigem mehr beinhalten wird.



Natürlich ist der Datenbestand bei weitem noch nicht komplett. Inzwischen befinden sich aber schon zu über 4.200 Titeln Informationen in der Datenbank. Außerdem wurden bereits über 6.500 Bilder eingebunden, weitere werden baldmöglichst folgen.



https://www.amigafuture.de/app.php/asd/



Seit der letzten Meldung sind folgende Einträge neu hinzugefügt bzw. aktualisiert worden:



Amiga Future 144 -

Amiga Future 143 - News URL: https://www.amigafuture.de/app.php/asd/search/?mode=recent

News Source: ASD

News Source URL: https://www.amigafuture.de/app.php/asd/search/?mode=recent

News posted by: AndreasM

eMail: andreas@amigafuture.de

