"Board Games" add-on für Ask Me Up XXL veröffentlicht Published 08.05.2020 - 15:03 by AndreasM



"Welche Straße gibt es in Monopoly nicht?", "Wie heißt die 2-Spieler-Version des Spiels Catan?", ... sind einige der Fragen, auf die Ihr jetzt die Antworten benötigt.



Das Add-On ist in Französisch, Englisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Schwedisch und Portugiesisch verfügbar.



http://glames.online.fr/products/askmeu ... dGames.zip



