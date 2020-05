Amiga Future Nachrichten Portal

Red Pill 0.7.13 Alpha veröffentlicht Published 08.05.2020 - 15:01 by AndreasM



Was es ist:



- Ein Tool, mit dem Menschen ohne Programmierkenntnisse viele Spiele für Amiga erstellen können.

- Einfach zu bedienen und ermöglicht gleichzeitig komplexe Dinge.

- Mehr ein Spielzeug zum Spielen als ein professionelles Werkzeug, das nicht Tausende von Funktionen hat, sondern nur wenige Funktionen, die sehr gut funktionieren.

- Ermöglicht es Euch, 2D-Spiele mit dem wahren Amiga-Gefühl zu erstellen!

- Es ist kostenlos.

- und es ist noch in der Entwicklung.



Änderungen:



-Eingabepufferung für Input Up und Input Fire: Speichert die Eingabe für einige Frames. Konfigurieren im Eingabebildschirm.

-Neuer festgelegter Zustand, der Coyote-Zeit oder Kantentoleranz ermöglicht.

-Alte festgelegte und nicht festgelegte Trigger sind nicht ungültig, aber veraltet.

-Neuer Aktionsauslöser: Aktiviert SFX, um die Soundeffekte im Spiel ein- und auszuschalten.

-Neuer Aktionsauslöser: Stellt NTSC so ein, um die Anzeige von PAL oder NTSC einzustellen.

-Im RP-Editor wurde die Lücke zwischen der Spielanzeige und der Editoranzeige verringert.

-FIX: Beim Ändern des Levels kann die angezeigte Registerkarte fehlerhaft sein.

-FIX: Der Sprite-Hintergrund wurde beim Laden eines neuen Projekts nicht ordnungsgemäß bereinigt.

-FIX: Bei Spielen ohne Kacheln war die Palette fehlerhaft.

-FIX: HUD-Elemente können flackern, wenn sich die Werte zu schnell ändern.



