Amiga Mania Ausgabe 13 & 14 jetzt erhältlich Published 08.05.2020 - 14:56 by AndreasM



Wir haben wieder einen neuen Meilenstein erreicht. Nach einer wirklich langen Zeit mit vielen Hindernissen, die es zu überwinden galt, konnten wir unsere neueste Ausgabe veröffentlichen.



Sie liegt in Ungarisch vor, mit Tutorials, Leitfäden, Rezensionen, Interviews und vielem mehr.



