WarpTIFF 45.10 + WarpDTPrefs 45.10 veröffentlicht Published 08.05.2020 - 14:55 by AndreasM



Ein aktualisierter WarpTIFF-Datentyp und ein WarpDTPrefs-Programm sind jetzt zum Download von



WarpDTPrefs:



- Alpha-Kanal-Optionen für WarpTIFF 45.10 hinzugefügt.

- Tab-Wechsel aktiviert.

- Dateifehler am Ende der gespeicherten BMP-, PCX- und PSD-Prefs-Dateien behoben.

- GUI-Code komplett überarbeitet (benötigt nicht mehr die ReActor-GUI Builder's resource.library von OS3.5 / 3.9).

- Native Versionen von OS4 und MorphOS PowerPC hinzugefügt.

- Integrierter neuer Erkennungscode für picture.datatype-Funktionen aus der WarpDT-Engine.





- Mit libtiff 4.1.0, zlib 1.2.11 und jpeglib 9d aktualisiert .

- Fehler im Datei-E / A-Optimierer behoben, der dazu führen konnte, dass Bilder mit Fehlern in ihrem TIFF-Verzeichnis nicht ordnungsgemäß geladen wurden.

- Unterstützung für 32-Bit- und 64-Bit-Gleitkomma-Samples hinzugefügt.

- Es wurde eine reine 32-Bit-RGBA-Ausgabe für Bilder hinzugefügt, die von einem Alphakanal begleitet werden (erfordert einen Bilddatentyp, der RGBA unterstützt - z. B. OS4, MorphOS und AfA OS).

- Die Option ALPHA_MODE wurde hinzugefügt, um zu steuern, ob der Alphakanal an picture.datatype weitergeleitet, verworfen oder mit einer Hintergrundfarbe kombiniert wird.

- Benutzersteuerung der Hintergrundfarbe für die Kombination mit einem Alphakanal hinzugefügt.

- Vollständig überarbeitete intelligentere Erkennung von Funktionen, die in unterschiedlichen bild.datatype-Versionen verfügbar sind, und robustere Erkennung der Alpha-Kanal-Unterstützung (OS 3.1.4 wird nicht mehr fälschlicherweise als Alpha-fähig identifiziert).

- Die Routine zum Laden der Einstellungen wurde aufgrund von fehlerhaften dos / ReadArgs () in MorphOS 3.x geändert (RDAF_NOALLOC und RDA_Buffer wurden vollständig ignoriert!), was dazu führte, dass die Einstellungen nicht immer korrekt eingelesen wurden.

- Kleinere Optimierungen und Optimierungen.

- MorphOS- und WarpOS-Versionen wurden mit VBCC 0.9g neu kompiliert.

- OS4-Version und MorphOS AltiVec-Code mit GCC 8.1.0 neu kompiliert.

- Alle Benchmarks wurden nach der Reparatur meines A1200 neu berechnet, wobei SCSI2SD meine SCSI-Festplatte ersetzte und alle Debug-Tools deaktiviert wurden.

