Virus Help Team: VirusZ_III.Bootblocks Update Published 04.05.2020 - 18:30 by AndreasM



Wir haben unsere Kopie von VirusZ_III.Bootblocks zu Verwendung mit VirusZ III v1.02 veröffentlicht.



Damit findet VirusZ den neuen Jackal-Virus.



