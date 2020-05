Amiga Future Nachrichten Portal

Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 03.05.2020 - 08:51 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



InfoTime 05/2020: Piratenbraut, Basteln bis zum Umfallen und ein Superheld aus Deutschland



Im Mai 2020 suchen wir weiter nach dem Geheimnis von Monkey Island, basteln in Amigas und einem Schneider CPC 464 und stellen Euch mit Captain Berlin einen Superhelden aus Deutschland vor.



https://www.youtube.com/watch?v=4kmfE0wUw58





Monkey Island #07: Wie passend, Du kämpfst wie eine Kuh! (RetroPlay/Amiga)



Die Grundlagen im Schwertkampf haben wir nach ein paar lächerlichen Stunden harten Trainings schnell drauf. Nun geht es an die Übung. Kein ordentliches Duell ohne eine anständige Beleidigung! Also ab in die Pampa, Piraten aufstöbern und Dialoge aufschnappen. Erst, wenn die Zunge schärfer ist als die Klinge, haben wir eine Chance gegen den Schwertmeister. Und so kämpfen wir uns durch die nächtliche Insel und fordern jeden Piraten, der uns über den Weg läuft, zum Zweikampf auf. Harrr! Aber was hat es mit den Windeln auf sich??



https://www.youtube.com/watch?v=3pXj4E8KAWk





Monkey Island #08: Entführt! (RetroPlay/Amiga)



Nachdem wir genug Beleidigungen und Konter gelernt haben, machen wir uns auf die Suche nach dem Schwertmeister. Der muss ja irgendwo stecken, der Kerl... Oder... eh... die Kerl. (?) Fragen wir mal den alten Knacker im Laden, der den Aufenthaltsort kennt, und folgen ihm gaaanz unauffällig, quer über die Insel und durch das Wald-Labyrinth. Auf leisen Sohlen, bis hin zu des Schwertmeisters Hütte. Zum Duell!



https://www.youtube.com/watch?v=h7U1_yjTuZ4





Historyline #167: Modellbau-Rage-Quit? (RetroPlay Live/Amiga)



Die Fokker nimmt langsam Gestalt an - nur noch 'ne halbe Stunde! Die Musik ist schon in Dur gestimmt und das Skalpell für die potenzielle Notoperation an Dennis liegt zum greifen nah. Doktor Hagen steht bereit, und die Anleitung liest er sich noch schnell vorher durch. Das nächste Depot ist eingenommen, unsere Truppen können sich gut behaupten und die Produktion läuft auf Hochtouren. Und sie singen wieder...



https://www.youtube.com/watch?v=ibMm55dtClo





Ein neuer Widerstand - Amiga-Reparatur-Marathon #6 (Bastel-Ecke #26)



Manche Reparaturen sind abenteuerlich! Diesmal entfernen wir eine erstaunliche Widerstand-Lösung aus dem Amiga 600 und versuchen, den eigentlich benötigten SMD-Widerstand einzusetzen. Wenn nur die Pads nicht weggefackelt wären...

Parallel bekommt der Amiga 4000 viele neue Kupferlackdrähte verpasst.



ACHTUNG: Nachbasteln erfolgt auf eigene Gefahr! Im Zweifelsfall bitte einen Profi zurate ziehen!



