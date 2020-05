Amiga Future Nachrichten Portal

Neue articles auf Obligement Published 02.05.2020 - 16:49 by AndreasM



- News von März / April 2020.

- Alte Artikel von Joystick 1 bis 3: Bericht zu Tennis Cup, Highway Patrol 2, Khalaan, Sir Fred: The Legend, Wild Life, Axels Magic Hammer, Vaux, Hell Raisers, etc.

Interview mit Philippe Ulrich, Paul Cuisset, Jeff Minter,

- Interview mit Bill Borsari (AmiWest).

- Interview mit Ian Dunlop (Walker-Programmierer).

- Interview mit Neill Glancy (Walker Graphist).

- Interview mit Rainer Brenda (Commodore Deutschland).

- Bericht über Amiga Forever 8 R2 und R3.

- Hardware: HID2AMI.

- Standpunkt: Commodore und die Verbreitung von AmigaOS 3.1.

- Datei: Classic Reflections - Was ist mit DKB passiert?

- Datei: Amiga Games List (Update).

- Tutorial: Dateitypen in Ambient erstellen.

- DIY: Ersatz des CXA1145M durch einen CXA2075M am Amiga 1200.

- Spezielles Quiz über Dungeon Master.



Besucht uns auf

