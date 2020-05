Amiga Future Nachrichten Portal

TopTasks Screenbar-Plugin 1.4 veröffentlicht Published 02.05.2020 - 16:43 by AndreasM



Beim darauf klicken wird ein Fenster geöffnet, in dem die 10 wichtigsten Aufgaben angezeigt werden, die derzeit die CPU-Zeit beanspruchen. Im weiteren Modus kann ein Verlauf der wichtigsten Aufgaben der letzten 100 Sekunden angezeigt werden.



Neu in dieser Version:



- Zeigt die Prozess-ID (PID) und die Laufzeit jeder Aufgabe in der oberen Aufgabenliste an.

- Zeigt jetzt auch den CPU Status und die durchschnittliche CPU-Auslastung unterhalb der Aufgabenliste an.

- Zeichenfolgen in Kontextmenüelementen der Top-Aufgabenlisteneinträge (Priorität, Unterbrechung usw.) sind jetzt ebenfalls lokalisiert



