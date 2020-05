Amiga Future Nachrichten Portal

Atomic Bomberman Fan Remake 2.5 veröffentlicht Published 01.05.2020 - 17:26 by AndreasM



Neue Atomic Bomberman Version 2.5 auf meiner Homepage

Großes Update, das ich irgendwann auch in die üblichen Amiga-Depots hochladen werde. Der Online-Updater sollte es jedoch tun.



v2.5:

- Die Schlaganimation wird jetzt abgespielt, egal ob eine Bombe weggeschlagen werden muss oder nicht. Dies war ein kleiner Unterschied zum ursprünglichen Spiel. Dieses Verhalten hat nun den Vorteil, man kann leicht überprüfen, ob man den Puncher noch hat ... Vielen Dank an Valentin für die Meldung!

- Teammodus: Die ursprünglichen Spielerfarben werden jetzt in den ersten Sekunden eines Spiels verwendet, bevor sie auf weiß / rote Teamfarben umgestellt werden.

- angepasste Explosionssegment-Offsets, die etwas abweichen. Nun, sind es weniger als im Original und zuvor.

- Explosionsanimationen werden jetzt einmal wiederholt und mit doppelter Geschwindigkeit abgespielt. Näher am Original.

- Detail: Wer den Kicker hat, kann getretene Bomben nicht mehr mit dem 2. Knopf stoppen, wenn man auch das Gelee hat!

- Neue: Die Spielerposition mit einem zufälligen Gegner tauschen.

- Der Zeitpunkt der Erkrankung wurde geändert, um näher am Original zu sein. Insbesondere die Dauerverringerung beim Passieren einer Krankheit wurde geändert: Zuvor 1 Sekunde, wird jetzt die verbleibende Krankheitszeit halbiert. Vielen Dank an Valentin für die Berichterstattung!

- Abhängig von der Hardware verbesserter Texturmodi. Im Allgemeinen verbessert dies das Erscheinungsbild des Spielfelds und der Animationen. Wenn möglich, wird die ausgewaschene bilineare Filterung zugunsten einer gefilterten scale2x-Variante vermieden.

- Einige Grafiken, wie Ziegel, verwenden Lila als Transparenzindikator. Für einige ist dieser Farbschlüssel deaktiviert, so dass hier und da ein einzelnes lila Pixel verbleibt. War bei den Lilien in der Trampolinwelt sehr gut sichtbar. Der Purple-Check ist jetzt etwas verschwommen, so dass solche Sachen weg sind.

Windows-Benutzer: Das Spiel fordert eine Erhöhung der UAC-Rechte an.

- Engel Tod Animation: Engel fliegt jetzt nach oben

- Todesanimationen werden im letzten Frame ausgeblendet und sehen einfach besser aus als die ursprünglichen abrupten Endungen.

- Extras Erklärungsbildschirm: Extra-Symbole jetzt ohne bilinearem Filter-Look.

- Für bevorstehende Updates hat sich der Online-Update-Mechanismus geändert. Vor dem Spiel wurde nur einmal pro Tag nach einem Update gesucht. Jetzt ist es beim Start. Der Grund ist, dass für eine Online-Sitzung alle Spieler auf dem gleichen Update-Level sein müssen ...

- Teleporter-Soundeffekte hinzugefügt.

- Trampolin-Soundeffekte hinzugefügt.

- Viele weitere generische Voice-Overs für zusätzliche Tonabnehmer wurden hinzugefügt.

- viele weitere eilige Voice-Overs hinzugefügt.

- viele weitere frag verspottete Voice-Overs hinzugefügt.

- Ton beim Schlagen einer Bombe.

- Ton beim Aufheben der Bombe.

- Geräusch, wenn eine geworfene Bombe herumspringt.

- Voice-Overs für generische Krankheiten hinzugefügt.

- Poops Sounds hinzugefügt.

- noch mehr Sounds hinzugefügt.

- Neuer Soundeffekt-Manager, der diese riesige Menge an Sounds auch auf Low-End-Hardware elegant verarbeitet.

- Originalmelodie im Bildschirm "Warten auf Netzspieler".

- Optimierung: Zusätzliche Farbanalyse, um die Erstellung von manchmal eher nutzlosen Sekundärtexturen zu vermeiden -> weniger VRAM, schnellerer Texturerzeugungsschritt.

- Optimierung: Wenn die Hardware dies unterstützt, erstellt und speichert das Spiel jetzt NPOT-Texturen. Was bedeutet, dass weniger VRAM verwendet wird und die Textur schneller generiert wird.

- Optimierung: Optimierte Parameter für die Texturatlasgenerierung für die verschiedenen Atlasarten (Animation, Weltvorschau, Spielfeld, Extras).

- Optimierung: Die Erstellung des Texturatlas wurde in die anfängliche Startphase verschoben.

- Texturen jetzt mit vormultipliziertem Alpha, wenn die Hardware dies unterstützt (sollte so ziemlich alles außer Compositing sein). Vor allem werden hier und da die kleinen Filterartefakte beseitigt.



Tchatching,

