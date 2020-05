Amiga Future Nachrichten Portal

APC&TCP wird 28 Jahre Published 01.05.2020 - 17:32 by AndreasM



Seit nun 28 Jahren veröffentlicht APC&TCP Software, Merchandisung und zu guter letzt auch das Magazin Amiga Future für das Computersystem Amiga.

Nur einmal, 1994 gab es einen kurzen Abstecher mit einen Titel auf Windows. Der Ausflug war zwar ziemlich erfolgreich aber wir sind trotzdem den Amiga treu geblieben.



Daran hat sich bis heute nichts geändert. Die Amiga Future erscheint nun seit über 20 Jahren regelmäßig und es ist noch einiges für dieses Jahr geplant.

Tiny little Slug war dieses Jahr der erste Titel von fast einen halben Dutzend geplanten Software-Releases.



Im laufe der Jahre hat APC&TCP über 200 Produkte (Amiga Future zählen wir als 2 Produkte) für den Amiga veröffentlicht.



Eine ausführliche Geschichte, wie der APC&TCP enstanden ist, findet unter folgender Adresse:



