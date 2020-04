Amiga Future Nachrichten Portal

ScummVM: The Prince and the Coward erhält englische Übersetzung Published 30.04.2020 - 19:32 by AndreasM



Nach sechs Monaten Arbeit und dem Engagement von 7 Mitwirkenden ist die erste Version der englischen Übersetzung für The Prince and the Coward oder Książę i Tchórz fertiggestellt.

2.762 Skriptzeilen mit 19.735 Wörtern wurden verarbeitet, überprüft und übersetzt.



Es ist jedoch noch nicht perfekt und wir brauchen Eure Hilfe. ScummVM-Versionen 2.1.x funktionieren, es gibt jedoch ein Problem beim Anzeigen von Inventarartikelbeschreibungen. Daher empfehlen wir die Verwendung des täglichen Builds.



Die Datei prince_translation.dat muss von heruntergeladen und in das ALL/ Verzeichnis des Spiels abgelegt werden. Das Spiel muss dann neu erkannt werden und sichergestellt sein, dass in der Spielbeschreibung "w/translation" angezeigt wird. Nur polnische oder deutsche Spielversionen können auf diese Weise übersetzt werden, die russische Version erfordert mehr Aufwand.



Wer unvollständige oder fehlerhafte Sätze oder sonstige Tippfehler findet, kann dies entweder im Forumsbeitrag mitteilen oder die Verbesserungen direkt an den Übersetzungsserver übertragen. Verwendet die Suchfunktionen, um die Phrasen zu finden, die Ihr verbessern möchtet. Screenshots des Problems oder Savegames sind ebenfalls willkommen, wenn Ihr Euch nicht mit dem Übersetzungsserver beschäftigen möchtet.



Viel Glück bei deinen Abenteuern, während die meisten noch zu Hause bleiben!



