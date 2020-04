Amiga Future Nachrichten Portal

Scene World: Podcast Episode # 88 - Digitaler Retro Park mit Stefan Pitsch und Falk Heinzelmann Published 30.04.2020 - 19:24 by AndreasM

Sie haben sich die Zeit genommen, um mit AJ und Jörg über das Museum zu sprechen und uns auf eine virtuelle Tour mit zu nehmen, während wir alle zu Hause festsitzen! (Interview beginnt bei 10:05)



https://sceneworld.org/blog/2020/04/27/ ... inzelmann/ Der Digital Retro Park ist eines der führenden Museen für digitale Kultur und wurde von Falk Heinzelmann und Stefan Pitsch ins Leben gerufen.

