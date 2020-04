Amiga Future Nachrichten Portal

Amiga Future monatliche News April 2020 Published 30.04.2020 - 13:38 by AndreasM

Amiga Future: Little Tiny Slug Video von AmigaBill online



Am 22. März hat AmigaBill ein Interview mit Andre Zeps - Programmierer von Tiny little Slug, auf Twitch gefuehrt.



Das englische Interview könnt ihr euch ab sofort auf der YouTube-Channel der Amiga Future anschauen.



https://www.youtube.com/c/AmigaFuture

https://www.twitch.tv/amigabill

http://tls.apc-tcp.de





9.4.2020

Amiga Future: Neue Vollversionen online



Der Download-Bereich der Amiga Future wurde heute wieder aktualisiert.



Es wurden folgende Vollversionen Online gestellt:



Eddi Edwars Super Ski



https://www.amigafuture.de/app.php/dlext/index



Eine uebersicht der letzten Uploads und Änderungen in der Download-Datenbank der Amiga Future findest Du unter dem Link



Natuerlich wollen wir noch viele weitere Vollversionen online stellen. Dazu benötigen wir Eure Hilfe.



Wir suchen ständig Rechteinhaber von Amiga Spielen und Anwendungen. Kennst Du welche oder willst Du uns aktiv bei der Suche helfen? Dann melde Dich bitte per Email bei uns.



Wir suchen Verstärkung beim ueberarbeiten des Vollversionen-Downloadbereiches der Amiga Future Webpage. Im speziellen geht es darum zu ueberpruefen ob alle Vollversionen-Formate (ADF, IPF, WHDLoad, AGA, CD-Versionen usw.) komplett vorhanden sind. Außerdem muß eine Kurzbeschreibung (2 Sätze), Systemanforderungen und Screenshots erstellt werden.

Wenn Du uns dabei helfen willst, dann schreibe uns doch bitte eine Email.



https://www.amigafuture.de





15.4.2020

Demoversion von Tiny little Slug veröffentlicht



Viele User haben uns gefragt ob wir neben dem Video von Little Tiny Slug nicht auch eine Demoversion des neuen Spieles veröffentlichen können.



Es hat etwas gedauert aber nun ist es soweit. Ab sofort könnt ihr eine Demoversion von Little Tiny Slug downloaden.



http://tls.apc-tcp.de/index-de.php

https://www.amigashop.org/advanced_sear ... words=slug

http://www.apc-tcp.de





17.4.2020

Amiga Future 144 Vorschau und Leseproben online



Von der Ausgabe 144 (Mai/Juni 2020) der Amiga Future sind seit heute die farbigen Leseproben sowie die bunte Vorschau online.



Einige Artikel in dieser Ausgabe:



Review Atomic Bomberman

Review Curse of Rabenstein

Special Black & White



Und natuerlich noch vieles, vieles mehr.



Eine ausfuehrliche Inhaltsliste sowie Leseproben findet ihr unter dem Link:



Die Amiga Future ist als deutsches und englisches Print-Magazin direkt bei der Redaktion und diversen Amiga Fachhändlern verfuegbar.



Heft ansehen:

Heft bestellen:



https://www.amigafuture.de

http://www.apc-tcp.de





25.4.2020

Alte Amiga Future Ausgabe 116 deutsch & englisch online



Seit heute könnt ihr auf der Amiga Future Webpage die Ausgabe 116 der Amiga Future online lesen.



Wir stellen in unregelmäßigen Abständen ältere Ausgaben der Amiga Future kostenlos online.



Die Hefte an sich bzw. die PDF-Version (High Quality) sind weiterhin in unserem



Deutsche Hefte online lesen:

Englische Hefte online lesen:



https://www.amigafuture.de





30.4.2020

Amiga Future: Cheats Datenbank Update



Die Cheats-Datenbank der Amiga Future wird praktisch wöchentlich von David Jahn aktualisiert, auch wenn dies auf den ersten Blick nicht sofort ersichtlich ist.



Die Cheats-Datenbank auf der Amiga Future Webpage duerfte wohl die größte deutsche Sammlung fuer den Amiga sein.



Dabei handelt es sich jedoch nicht nur um Cheats. Auch viele Lösungswege, Tipps & Tricks, sowie Freezer Adressen findet ihr in dieser Sammlung.



Inzwischen gibt es fuer mehr als 3400 Spiele Cheats und Lösungswege in der Datenbank, und es wird immer mehr.



Die Datenbank ist momentan noch komplett in deutscher Sprache. Wenn genuegend Spenden fuer die Homepage eingeben, ist geplant die Sammlung in einer richtigen Online-Datenbank zu integrieren, die dann auch in englisch verfuegbar sein soll.



https://www.amigafuture.de/app.php/GTT

https://www.amigafuture.de



Seit der letzten Bekanntmachung sind folgende Updates hinzugekommen:





24 Apr 2020 - Cannon Fodder - Lösung aktualisiert

24 Apr 2020 - Cannon Fodder - Lösung aktualisiert

24 Apr 2020 - Cannon Fodder - Lösung erfolgreich geprueft

24 Apr 2020 - Cannon Fodder - Lösung aktualisiert

17 Apr 2020 - Cadaver - Software erfolgreich geprueft

17 Apr 2020 - Cadaver - Lösung erfolgreich geprueft

17 Apr 2020 - Cadaver - Lösung aktualisiert

17 Apr 2020 - Cadaver - Lösung aktualisiert

17 Apr 2020 - Cadaver - Lösung erfolgreich geprueft

17 Apr 2020 - Cadaver - Lösung aktualisiert

17 Apr 2020 - Cadaver - Lösung aktualisiert

17 Apr 2020 - Cadaver - Lösung erfolgreich geprueft

17 Apr 2020 - Cadaver - Lösung aktualisiert

17 Apr 2020 - Cadaver - Lösung erfolgreich geprueft

17 Apr 2020 - Cadaver - Lösung aktualisiert

17 Apr 2020 - Cadaver - Lösung erfolgreich geprueft

17 Apr 2020 - Cadaver - Lösung aktualisiert

10 Apr 2020 - Burntime - Lösung aktualisiert

10 Apr 2020 - Burntime - Lösung aktualisiert

10 Apr 2020 - Bundesliga Manager Professional - Lösung aktualisiert

10 Apr 2020 - Bubble Bobble - Lösung aktualisiert

03 Apr 2020 - Borrowed Time - Software erfolgreich geprueft

03 Apr 2020 - Borrowed Time - Lösung erfolgreich geprueft

