UnRAR V5.90 erschienen Published 28.04.2020 - 22:13 by HelmutH



http://os4depot.net/?function=showfile& ... rar_ml.lha



Änderungen in 5.90 sind:

* basierend auf unrar-Quellcode 5.9.2

* russisches Sprachpaket hinzugefügt

* Spanisches Sprachpaket hinzugefügt

* Die Stapelgröße wurde auf 800 KB erhöht, um Entpackungen unter Verwendung von Wiederherstellungs-Volumes im rar3-Format verarbeiten zu können (es wird mehr Speicher benötigt)

* unrar gibt eine Warnung aus, wenn es Zeichen findet, die in einer Zielkodierung nicht vorhanden sind

* wenn Charset/CODEPAGE/RAR_CODEPAGE nicht gesetzt ist, versucht unrar, die Codierung basierend auf der Sprachvariablen

* Problem mit dem erwarteten rar Pfad im POSIX-Format unter AmigaOS 2 und 3 behoben

