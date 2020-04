Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Videntium Picta V2.30 erschienen Published 28.04.2020 - 21:58 by HelmutH



https://www.morguesoft.eu/Paginas/Software2.htm



Am 18 April hat das Morgue Soft Team die Version 2.30 von Videntium Picta veröffentlicht.



Änderungen in dieser Version sind:

- Die Sprache wird jetzt aus dem Menü statt aus der Schaltfläche gewählt.

- Die Textoptionen werden in Echtzeit angezeigt, ein Neustart des Programms ist nicht erforderlich.



Hinweis: Dieses Programm benötigt die Hollywood™ Plugins für die Amiga-Versionen. Videntium Picta V2.30 erschienenAm 18 April hat das Morgue Soft Team die Version 2.30 von Videntium Picta veröffentlicht.Änderungen in dieser Version sind:- Die Sprache wird jetzt aus dem Menü statt aus der Schaltfläche gewählt.- Die Textoptionen werden in Echtzeit angezeigt, ein Neustart des Programms ist nicht erforderlich.Hinweis: Dieses Programm benötigt die Hollywood™ Plugins für die Amiga-Versionen.

Back to previous page