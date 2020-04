Amiga Future Nachrichten Portal

Raid Over Moscow veröffentlich Published 27.04.2020 - 13:45 by AndreasM



Raid Over Moscow ist ein Commodore 64-Klassiker, der auf dem Commodore Amiga wieder zum Leben erweckt wird!



In diesem Thriller aus dem Kalten Krieg muss ein Team weltraumgestützter Kommandos die USA vor einem sowjetischen Atomschlag retten!





Aufmachung:



- Eine originalgetreue Adaption des C64-Klassikers, die einen unvollendeten Port von Adrian Cummings und US Gold vervollständigt

- Unterstützung für alle 68K Amigas ab 1 MB!

- Sechs Szenen mit White Knuckle Action!

- Drei Schwierigkeitsgrade

- Modernes Kontrollschema für neue Spieler

- Ein Soundtrack in voller Länge mit acht Original-Songs



