Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 26.04.2020 - 12:54 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



Monkey Island #05: Gouverneurin Marley (RetroPlay/Amiga)



Versuchen wir uns an der ersten Aufgabe, und besorgen das Idol der vielen Hände. Keine Sorge - wir sind Tierfreunde! Das kann die Gouverneurin bestimmt bestätigen... oder das wahnsinnig gefährliche Lama. Oder die Maulwurfhorde... obwohl... die besser nicht fragen... Wie dem auch sei - wir schleichen uns gaaaaanz unauffällig in das große Anwesen an den Klippen. Das geschieht fast wie von selbst... "Benutze schwerer Stuhl mit Sherrif" - na logisch. Wo ist denn der Wergzeugkasten, wenn man ihn braucht?! Tut's zur Not auch ein Käsekuchen?



https://www.youtube.com/watch?v=7XLkWqWc3oc





Monkey Island #06: Der Schatz von Mêlée Island (RetroPlay/Amiga)



Nach dem beschwingten Tänzchen durch das Labyrinth haben wir ihn endlich gefunden - den Schatz von Melee Island! Aber nicht zu gierig, das X markiert die Stelle... Piraten spielen eine Rolle! Nun aber los, die zweite Aufgabe abhaken und ab zum Schwertkampftraining, damit wir nach Abschluss der Prüfungen endlich zur unserem Zuckerschnäutzchen... eh... der Gouverneurin zurück können. Dumm nur, wenn so ein blöder Brückentroll den Weg blockiert. Cameo?



https://www.youtube.com/watch?v=MJHBBPeOjyo





Historyline #166: Das neue Star Trek und andere TV-Serien (RetroPlay Live/Amiga)



Die aufkeimende Altersweitsichtigkeit macht Dennis zu schaffen, was unsere beiden Hauptdarsteller diese äußerst erfolgreichen, nicht enden wollenden Serie dazu veranlasst, sich über ausgestochene Augäpfel und eingeschlagene Schneidezähle auszulassen. Das harte Leben eines Blasorchestermusikers halt. Und auf dem Schlachtfeld? Depot erobert, die Franzosen werden in Grund und Boden geschossen und selbst unsere Flotten vermelden großartige Erfolge. Weiter so!



https://www.youtube.com/watch?v=0BVcbN1_d7o





Cinemaware, Team 17, Core Design und mehr (Retro ausgepackt #42)



Wieder einmal hat sich ein Stapel Amiga-Games bei uns eingefunden. Diesmal sind u.a. Spiele der Hersteller Cinemaware, Team 17 und Core Design mit dabei. Und: Wir packen ein Überraschungskonvolut aus.



