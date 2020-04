Amiga Future Nachrichten Portal

Odyssey 1.23 r5_beta06 für AmigaOS4 veröffentlich Published 26.04.2020 - 02:49 by AndreasM



- MediaPlayer: Probleme außerhalb des Fensters behoben, wenn Compositing-Effekte in den prefs:gui deaktiviert wurden: Compositing ist jedoch weiterhin verfügbar (c) Ami603.

- MediaPlayer: Ein weiterer Fehler, der von ktadd beim Deaktivieren des Compositing in den prefs:gui gefunden wurde, während das Compositing noch verfügbar ist, wurde behoben. Der Inhalt des zusammengesetzten Videos überlappte den Inhalt des anderen Fensters. (C) Hans De Ruiter

- MediaPlayer: Der AHI-Teil des Media Players wurde neu geschrieben, um die AHI-Geräte-API anstelle der AHI-Bibliotheks-API zu verwenden. Keine exklusiven Sperren für Audio-Hardware von Odyssey mehr mit AHI-Einstellungen! (c) Capehill

- MediaPlayer: Backfill-Code überarbeitet. Wird im Compositing-Videomodus F11 gedrückt, um zum echten Vollbildmodus zu gelangen, werden keine linken / rechten und unteren Ränder (wird die mittlere Maustaste gedrückt um die GUI des Players auszublenden) sichtbar.

- MediaPlayer: Das Aussehen des Elements "Stumm" im RMB-Menü des Media Players wurde korrigiert. Es enthält jetzt eine Ein-/Aus-Markierung, genau wie die Elemente der "Steuerung" und "Schleife". (c) Javier.

- Ein wenig "locale_cleanup" (c) Javier

- Einen Teil der asyncio.library in main.cpp, wie auch bei anderen Bibliotheken, verschoben (danke an Javier für die Idee).

- ein weiterer User-Agent für Spoofing auf Anfrage: iPhone OS 12.4

- Änderung in den Einstellungen prefs/media "webm (vp8)" auf "webm (vp8, vp9)", da beide gespielt werden können.

- OWB.cd wurde ebenfalls aktualisiert, neue Arbeit für die Übersetzer.

- Hinzufügen von Funktionen zum Deaktivieren der Audio / Video-MP4-Unterstützung in den Preferences/Media (praktisch, wenn MP4 gespeichert werden sollen, anstatt diese in einem Browser abzuspielen) ab 1.25 (c) Deadwood. Standardmäßig wie zuvor aktiviert. OWB.cd aktualisiert, Arbeit für die Übersetzer.



http://kas1e.mikendezign.com/aos4/odyssey_betas/



Bug-Fix



Jeder, der in cairo_clip_intersect_rectangle_box () als letzte Funktion in stacktrace Abstürze hatte (visuell die erste oben im Stack-Trace), überprüft diese Binärdatei oben bei der Beta06-Installation:



http://kas1e.mikendezign.com/a/Odyssey_cairo_fix.zip



Ich erinnere mich, dass Raziel diese Art von Abstürzen hatte, als er Scummvm.org besuchte, und auch Javier, wenn er morphzone.org besuchte, und BillBorsari, wenn er die Einstellungen auf den YouTube-Einstellungen korrigierte. Probiert es aus. Wenn der Fehler behoben wurde, kann ich die Cairo-Bibliothek in Odysseys Repo aktualisieren.



Dort füge ich nur 2 Fehlerkorrekturen von Cairo-Entwicklern hinzu, nachdem die Version veröffentlicht wurde, die wir jetzt verwenden und die all diese Probleme behebt. Aber ich muss sicher sein, also probiert es aus. Vielen Dank!



