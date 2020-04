Amiga Future Nachrichten Portal

MorphOS Software Development Kit 3.14 (April 2020) Published 23.04.2020 - 18:35 by AndreasM



Diese Version ist unser bisher größtes Update und bietet unzählige Verbesserungen in unseren Compilern, einschließlich libnix, GeekGadget-Umgebung, Tools und ixemul.library. Wir haben GCC 8 und 9 auf die neuesten Versionen aktualisiert. Binutils, cmake und git wurden ebenfalls aktualisiert. Die vollständige Liste der Änderungen findet Ihr in der SDK.readme-Datei, die in der Distribution enthalten ist.



Unser neues SDK benötigt MorphOS 3.13 und ca. 2 GB freien Speicherplatz und befindet sich in unserem Dateibereich. Wie üblich steht auch ein separates Quellpaket zum Download zur Verfügung.



